ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がゲスト出演し、収入事情について語る場面があった。かのから「最高月収はいくらですか?」と直球質問をぶつけられると、尾形は「ガチなヤツね、絶対に言わないでよ?」と耳打ちで伝えた。これを聞いたかのが「え〜っ!俺より何倍もあるっすね」というと、尾形は「ないだろ!普通は“凄いっすね!