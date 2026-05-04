◇関西学生野球春季リーグ第5節1回戦立命大4―2関大（2026年5月4日ほっともっとフィールド神戸）大学野球の関西学生野球は第5節1回戦が4日に行われ、昨秋王者の立命大が首位の関大を4―2で下して先勝した。最速151キロ左腕の有馬伽久（4年）が2失点（自責1）完投勝利を飾った。相手先発・米沢友翔（同）との「今秋ドラフト上位候補左腕対決」だった。7四死球を与えるなど「全く調子は良くなかった」と振り返る。それで