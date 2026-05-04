「オリックス３−０ロッテ」（４日、京セラドーム大阪）ロッテ・愛斗外野手が六回の守備で痛恨の後逸。ピンチを拡大させた。先発小島が５回まで無失点の好投をみせていたが、六回ピンチを招くと、森に先制適時二塁打を許した。続く西川の中前適時打を愛斗が後逸。ボールが転々とフェンス付近までいった中、西川は三塁まで進み、続く中川の犠飛でさらに１点を奪われた。チームはそのまま完封負け。小島は７回３失点で３敗目