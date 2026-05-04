国会では衆参ともに憲法改正に向けた議論が本格化していますが、着地点は不透明なままです。議論は今後、どう進んでいくのでしょうか？【写真を見る】高市総理「当たり前の憲法改正もやらせてください」自民党が目指す“憲法改正4項目”なぜ今？高市総理「憲法改正」に改めて意欲高柳光希キャスター：憲法改正への意欲を示している高市総理は、このような発言をしています。高市総理（4月12日・自民党大会）「立党から70年、時は