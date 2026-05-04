◆全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得する。留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（