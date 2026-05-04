◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝４日、栗東トレセン朝日杯ＦＳ２着のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が、３歳マイル王の座を狙う。全休日のこの日は馬房で静養。千引助手は「ここまで順調です。胸を張って走る面がありましたが、それも解消。首の使い方とか良くなってきています」と、フォーム改善に手応えを示す。朝日杯ＦＳ