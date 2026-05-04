人気の鶏むね肉で絶品おかず 高タンパク＆低糖質の「鶏むねのチーズ焼き」は、カリカリ＆ジュワ〜のおいしさ。大満足の食べごたえにもかかわらず、とてもヘルシーなので、いつでも食べやすいですね。ダイエットをしている方もおなかと気持ちが満たされる一品は、とても簡単に作れます。 大迫力の一品に仕上がる 1. 鶏むね肉は皮をとり、そぎ切りにしてから細切りにします。 2. 塩こしょう、酒などをもみ込み、片栗粉とチ