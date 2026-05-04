◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）イベントデー「ＳＴＡＲＷＡＲＳＧＡＭＥ」として開催された試合は、ＤｅＮＡが２試合連続２ケタ得点で打ち勝ち、連勝で勝率を５割に戻した。映画シリーズの有名なセリフ「フォースと共にあらんことを（ＭａｙｔｈｅＦｏｒｃｅｂｅｗｉｔｈｙｏｕ）」にちなみ、５月４日（Ｍａｙｔｈｅ４ｔｈ）は世界各地で関連イベントなどが行われる「スター・ウ