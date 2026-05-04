「ファーム・西地区、阪神４−４広島」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「こどもまつり」と銘打たれた一戦は、延長タイブレークまでもつれた末に引き分け。阪神先発の木下里都投手（２５）が５回無失点の好投。最速１５７キロの直球で広島打線を押し込み、球数が８０球を超えても１５５キロを記録した。打線は三回、ドラフト２位・谷端将伍内野手（２２）の適時中前打などで３点を先制。その後、中継ぎ陣が同点に追いつか