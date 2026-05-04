山崎育三郎と井桁弘恵がＭＣを努める日本テレビ系「おしゃれクリップ」の次回１０日放送には、女優・宮澤エマがゲストとして登場する。同番組で両親との「初共演」（※ナレーションより）も予告された。宮澤の母方の祖父は元総理大臣の宮沢喜一氏。父親がアメリカ人で元外交官、母は会社を経営、ハーバード大卒のニューヨーク在住の姉もアパレルブランドを経営。自身はオバマ元米大統領も２年通っていたオクシデンタル大学へ。