ゴールデンウィーク後半に入った4日、関東など広い範囲で2026年一番の強風となっていて鉄道の運転見合わせや倒木が相次ぎました。発達した低気圧の影響で全国的に5月の嵐となっていて4日、午後5時までに観測した最大瞬間風速は青森・八戸市で28.7メートル、千葉市で28.5メートルとなっています。この強風の影響で神奈川・松田町を通る小田急線の渋沢−新松田駅間では線路の架線に、金属製の駐車場の屋根が引っ掛かり、一時的に一部