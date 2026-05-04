シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演し、大好物の食べ物を明かした。松山は現在、デビュー50周年記念コンサートツアー中。リスナーから「いっぱい食べて、体力つけてツアー乗り切ってくださいね」というメールが寄せられると「ありがとう」と感謝に「そうやって言われると、もっともっとメシ食わなきゃいけないのかなと思うんだけど。ガキの時から、食