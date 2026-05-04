「西武１０−２ソフトバンク」（４日、ベルーナドーム）ソフトバンク先発の徐若熙投手が４回７失点でＫＯされ、３敗目を喫した。前回４月１７日オリックス戦で２回途中７失点で降板していたが、この日も初回にネビンに先制２ラン、小島、石井に適時打を浴びて４失点。二回にネビンに２打席連発となる２ランを被弾すると、三回にも１点を失った。四回は１死満塁のピンチを招いたが、なんとか後続を断ち、無失点で切り抜けた。