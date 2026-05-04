強風の影響で各地で被害や交通への影響が出ています。詳しく見ていきます。遠藤玲子キャスター：4日は各地で5月の嵐となりました。詳しく見ていきますと、まず千葉市で28.5メートルの最大瞬間風速です。東京・羽田空港でも24.7メートル、東北でも青森・八戸市で28.7メートル、そして宮城・白石市でも24.7メートル、静岡県の御殿場で26.9メートル。そして西日本、高知の室戸岬でも27.5メートルと、全国的に見て人が立っていられない