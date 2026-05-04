新年度が始まって1か月。今回はイマドキの初任給事情についてお伝えします。まずはこんなデータをご紹介します。 約7割が引き上げ 帝国データバンクによると、回答があった全国およそ500社のうち今年の新卒社員に支給する初任給を前年度から引き上げると回答した企業は、全体のおよそ7割にのぼります。引き上げ額の平均は、およそ9,462円。中には3万円以上、上がったという企業もあるそうです。では、実際に初