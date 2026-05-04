シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演。愛知県瀬戸市出身の元アイドルに言及した。松山は現在、デビュー50周年記念コンサート中。5月5日には愛知県瀬戸市文化センター文化ホールで開催のため、瀬戸市出身のタレントを調べたという。最近だと将棋の藤井聡太6冠、女優の瀬戸朝香らが出身として知られているが、松山が名を挙げたのは石川秀美さん。石川さ