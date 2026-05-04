ウクライナへの侵略を続けるロシア軍が制圧した面積が４月、ウクライナ軍の反撃などによって減少に転じたことが米政策研究機関「戦争研究所」のまとめで明らかになった。露軍の前進速度は低下しており、戦域での支配地域の縮小は２０２４年夏にウクライナが露西部クルスク州に越境攻撃を行って以来だという。同研究所の今月２日付の戦況報告によると、ロシアは４月、約１１６平方キロ・メートルの支配を失った。４月までの半年