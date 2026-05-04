【キャンベラ共同】高市早苗首相は4日、オーストラリアのアルバニージー首相へのお土産に静岡県産クラウンメロンを用意した。同国に先立ち訪問したベトナムの首脳らには輪島塗や九谷焼の皿などをプレゼントした。政府関係者が明らかにした。オーストラリアは検疫体制が厳しく、1月に条件付きで日本産メロンの輸入を解禁したばかりで、日本の農産品をアピールする狙いがある。アルバニージー氏は音楽好きとされ、世界的に活躍す