タレントの磯野貴理子（62）が4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演し、終活におけるこだわりを明かした。1994年から33年に渡って放送されている同局（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」で共演の森尾由美、松居直美と出演。視聴者から「どのように終活をやっているか？」という投稿が届くと「私は緩く始めてます」と回答した。以前、「はやく起きた朝は…」で乾燥機能付き洗濯機やバ