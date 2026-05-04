「巨人−ヤクルト」（４日、東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手が今季初先発。５回６安打５失点で降板した。初回、二回は無失点でスタートしたが、三回に捕まった。安打と死球で１死一、二塁から、鈴木に甘く入った変化球を拾われた。打球は左翼席へ飛び込む３ランとなり、マウンド上で首をひねった。初回は１５１キロを計測したが、徐々に球威がダウン。五回は２死二塁から再び鈴木に左翼フェンス直撃の適時二塁打を許した。