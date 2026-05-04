広島は４日のＤｅＮＡ戦（横浜）に８―１１で敗れ、今季の対戦成績は６戦全敗となった。試合の主導権を握ったが、それも束の間だった。ＤｅＮＡ・竹田の立ち上がりを攻略。先頭・秋山の右前打など２安打と四球で無死満塁とすると、好調の４番・坂倉が「最高の結果になって良かった」と初球を右翼席へ叩き込む先制の４号グランドスラムで４点を先取。中１１日で再登録された先発・大瀬良大地投手（３４）を強力に援護した。だ