【モデルプレス＝2026/05/04】モデルで女優の田丸麻紀が5月3日、自身のInstagramを更新。フェンシングの練習をする息子の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳2児の母モデル「天井高くて憧れ」広々自宅でフェンシング練習する11歳長男◆田丸麻紀、フェンシングする息子の様子公開息子が自宅でフェンシングの剣を握り練習している写真を投稿した田丸。「彼がフェンシングを始めて、もう何年になるんだろうか？」「彼がフェン