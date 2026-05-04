マンネリ気味なコーデ、鮮度アップを狙いたい！ というミドル世代は、穿くだけで今っぽくサマになりそうな【GU（ジーユー）】のパンツを要チェックしてみて。今回は、トレンドのバルーンシルエットやアンクル丈が特徴のパンツをピックアップしてご紹介。スタッフさんの着こなしテクニックも参考に、春もパンツコーデを思いっきり楽しんでみては。 プラスワンでサマ見え、主役級に着映えるバル}