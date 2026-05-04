【モデルプレス＝2026/05/04】5月2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」の5日の公演が、予定通り開催されることがわかった。4日、同フェスの公式サイトにて発表された。【写真】「JAPAN JAM 2026」4日中止受け“神対応”を行ったアーティストたち◆「JAPAN JAM」5日公演、予定通り開催公式サイトでは「予定通り作業が進行し、SUNSET STAGEの復旧に目処が立ちました。安全に公演を開