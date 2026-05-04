同居している義母のために、毎日食事を用意していた筆者の知人・Aさん。しかし、感謝の言葉はなく、不満ばかりを向けられる日々に、次第にストレスを感じていたそうです。そんな中、ある朝に義母から放たれたあまりにも理不尽な一言をきっかけに、ついに我慢の限界を迎えてしまいました。 家事をしない義母との同居生活