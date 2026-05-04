ディフェンスも超一級品ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に行われた元3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を3-0判定で制した。息詰まる攻防の中、井上が見せた神回避にファンは衝撃を受けている。互いが技術と知力を駆使し、戦い抜いた“世紀の一戦”。ダウンシーンはなかったものの、濃密な36分だった。判定で勝利した井上は11回、強烈なアッパーを中谷に見舞い、