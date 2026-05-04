猫が「認知症」になると現れる初期症状5選 1.夜鳴き・大きな声で鳴く 夜中に突然、家のなかに響き渡るような大声で鳴き始めるのは、認知症の代表的なサインのひとつです。 これまでは静かに眠っていた猫が、不安を感じたり、時間の感覚がわからなくなったりすることで、飼い主を呼ぶように鳴き続けます。この鳴き声は独特で、どこか虚ろで力強いことが多く、なだめてもなかなか収まらないのが特徴です。 飼い