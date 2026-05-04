プリンス・ジャクソン（29）が、亡き父マイケル・ジャクソンを「子供のような」、そして「最高」の父親だったと語った。マイケルの長男であり、新作伝記映画「Michael/マイケル」を製作したプリンスは、2009年に50歳で亡くなるまで、父親と共に育った日々について振り返った。 【写真】幼いころは顔を隠すためにド派手なマスクをしていた…父マイケルさんと2ショット プリンスはオーストラリアのテレビ番組「サンライ