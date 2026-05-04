岡山市北区で開かれているグルメイベント「全肉祭」の会場から中継でお伝えします。イベントの特徴は、肉と名の付くものであれば牛・豚・鳥だけでなく魚肉、果肉、となんでもありなこと。期間中は、肉料理を楽しめる屋台やキッチンカーなどが約50店が出店。岡山では6回目の開催です。 【全肉祭】日時：2026年5月2日（土）～6日（水・振休）午前9時～午後9時まで場所：岡山ドーム前イベント広場