元AKB48でYouTuberの鈴木優香が、4月28日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)5月5・12日合併号の「このあと、どうする？」に登場した。 【写真】大学時代の先輩が大胆すぎます 第8回さいとう・たかを賞にノミネートされた漫画原作「きみの絶滅する前に」(講談社)で知られる作家・後谷戸隆が手掛けたシナリオに沿って展開。大学時代の先輩に扮し、ストライプの入ったブルーのシャツで優しそうな笑みを浮かべる一方、オレ