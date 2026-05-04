３日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、タレントの大沢あかね（４０）がゲスト出演。夫のお笑いタレント・劇団ひとりと交際中のほっこりエピソードを明かした。子育てについて、夫婦で特にルールはないという大沢。その理由として「私が守れないんですよ。彼が私に対して、諦めたなって思う瞬間があって」と話し、交際中の出来事を語った。「誕生日プレゼント何がほしい？って聞いたら、『あか