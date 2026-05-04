Ｊ１岡山は4日、公式Instagramにおいて不適切な内容の投稿が行われた問題について、調査結果と謝罪を発表した。森井悠代表取締役社長は、同日中に広島を直接訪問して謝罪した。問題となった投稿は、所属選手による不適切なポーズが含まれた画像だった。岡山は２日の広島戦、１―０と勝利。その試合で起こった岡山選手が広島選手の足を踏んだプレーを再現したと見られかねない写真が、ＳＮＳで大きな批判を呼んだ。該当選手は深