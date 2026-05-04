シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演。大好きな米国のシンガー・ソングライターを明かした。番組では、放送当日に生まれた歌手の曲をかけることが多く、この日も「5月3日、誕生日のアーティストの曲をおかけしようと思って」と言い、「アメリカのクリストファー・クロス。これみんなも絶対聴いたことある曲なんだけど。俺はクリストファー・クロス大好