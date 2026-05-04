◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト(5月4日、東京ドーム)巨人の戸郷翔征投手が5回5失点で降板しました。今季初先発となった戸郷投手は初回、先頭打者にヒットを許し、その後2アウト1・2塁としますが、後続を打ち取り無失点。2回は2つの三振を奪います。ところが3回、先頭打者にヒットを打たれると、1アウトから死球で1、2塁のピンチ。3番の鈴木叶選手には133キロのフォークをとらえられ、レフトスタンドへの3ランを打たれました。