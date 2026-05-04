第1子の妊娠を発表している東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が4日までにインスタグラムを更新。産休に入ったことを報告した。浦口アナは「産休に入りました」と書き出し、「ご連絡遅くなりましたが、スイッチ！やラジオONESTYLEにメッセージをお寄せいただいた方々、本当にありがとうございました！」と感謝をつづり、「自分が思っている以上に、様々な世代や立場の方が応援してくださっていることを知り、とても幸せな気持