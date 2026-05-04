ある日、ネルくんとティアくんに留守番を任せて、お出かけすることになった飼い主さん。外出後の2匹の様子をカメラでのぞいてみた時の、あまりにもカオスな光景が大きな反響を呼びました。 「推しジャンプみたいでしんどい」「すぐおしり床につけてるの面白すぎて電車で笑った」などと評判で、12万回以上再生されています。 【動画：外出して5分間、留守番する犬たちをカメラで見てみたら…情報量が多すぎる『カオスな光景』】