5月2日、三重県尾鷲市などで震度4を観測した地震。南海トラフ巨大地震との関連はあるのでしょうか？ 【写真を見る】5月2日三重南部での震度4の地震 南海トラフ巨大地震との関係は？ 専門家｢メカニズムが異なる｣ 地震が起きたのは5月2日午後6時半頃。三重県尾鷲市の情報カメラは、激しく小刻みに揺れました。震源は奈良県で震源の深さは約70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5．7と推定されています。この地震で尾鷲