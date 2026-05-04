南九州市で3日、知覧特攻基地の戦没者慰霊祭が行われました。特攻隊員の遺族など約700人が参列し、平和への祈りを捧げました。3日、南九州市で72回目の知覧特攻基地の戦没者慰霊祭が行われ、特攻隊員の遺族など約700人が参列しました。太平洋戦争末期の沖縄戦で亡くなった旧陸軍の特攻隊員は1036人。このうち439人が知覧から出撃しました。慰霊祭では、熊本県の健軍飛行場から出撃し亡くなった、久野正信中佐の長男、久野