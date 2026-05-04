シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演。この日は「憲法記念日」であることから、日本国憲法に関しての思いを語った。松山は「つくづく思うのは、やっぱり憲法記念日の日になんかには、日本国憲法に関して、もっともっとテレビ、ラジオ、新聞、週刊誌…国民がどう思ってるのかっていうのをもっと取り上げてもらいたいし、国民に対して、今の日本国憲法を