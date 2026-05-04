台湾卓球協会は３日、英ロンドンで開催中の世界選手権団体戦で、同チームの女子選手が会場入場時のセキュリティーチェックで警備員から性的な嫌がらせを受けたと明らかにした。台湾の一部メディアによると、２日に被害を受けたのは世界ランク２１位の台湾エース・鄭怡静（チェン・イーチン）だという。鄭も同日にインスタグラムで声明を発し、世界で女性アスリートが直面している問題だとし、選手の人権が保護されることを訴えた