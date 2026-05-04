2日連続で発生した、ブランド品店での窃盗事件。防犯カメラには、店の壁を破壊する一部始終が映っていました。■壁を破壊…4人組が侵入防カメに一部始終被害にあったのは、福井市にある高級ブランドなどを扱う店です。閉店している店内に響く重低音。すると、店の壁を破壊し4人組が侵入。店に並んでいる服などを次々と外へ持ち出ます。一度では足りなかったのでしょうか、店内を物色し、再び商品を奪っていきました。犯行時間は