◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手がヤクルト戦で今季初登板、初先発。５回には、この日、先制のプロ１号３ランを浴びていた鈴木叶に適時打を浴びるなど、この回２点を失った。戸郷は５回を投げ終えて１００球６安打５失点。６回から２番手の堀田賢慎投手にマウンドを譲った。初回、まずは先頭・丸山にフォークを右前へ運ばれたが、２番・サンタナを１５１キロ直球で右飛。３番・鈴