東京ヴェルディは4日、FW山見大登、DF吉田泰授の負傷を発表した。山見については、4月18日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第11節のジェフユナイテッド千葉戦を最後に公式戦のメンバーから外れており、状態が心配されていた。クラブからの発表によると、山見はトレーニングにて負傷していたという。左ひざ前十字じん帯損傷と診断された。一方で、吉田は4月29日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・