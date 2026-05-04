「みどりの日」の4日、皇居の吹上御苑で自然観察会が開かれ、参加者たちが都心とは思えない豊かな自然を楽しみました。自然観察会は、天皇ご一家のお住まいがある吹上御苑で行われ、抽選で選ばれた人たちが専門家の説明を受けながら、雨上がりの御苑内約800メートルを1時間ほどかけて回りました。吹上御苑の周辺には、これまでの調査で約8000種類の動植物が確認されていて、皇居の自然を「国民とともに分かち合いたい」という上皇