フリーアナウンサーの神田愛花（45）が4日、インスタグラムを更新。ラジオの出演を告知した。神田は「今週は、今日月曜日〜金曜日の5日間に渡り、毎晩21：50〜の7分間のラジオ番組、『大沢あかねのLUCKY7 supported by犬塚製作所』に出演します」と告知。そして「仲良しでご近所さんの、大沢あかねちゃんの番組。何度か2人でご飯を食べに行っているので、いつものそのノリのままブワーーッとお喋りしちゃったから、まぁあっと言