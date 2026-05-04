「これからの新しい人生も楽しもうぜ!」元K-1王者でタレントの魔裟斗が、“引退試合”を終えた武尊へ熱いメッセージを送った――。魔裟斗○「いろんな苦悩があったなかでの今日」「有終の美を飾った」4月29日、東京・有明アリーナで行われた「ONE SAMURAI 1」フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦で、ロッタンに勝利した武尊。現地解説していた魔裟斗は、翌30日に更新したYouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』で、「いい