俳優キム・スヒョンを巡る議論が続くなか、最新の近況が伝えられ、関心が集まっている。依然として真実を巡る争いが続いており、世間も一層注目している。去る5月3日、あるYouTubeチャンネルを通じて、キム・スヒョンの目撃談が公開された。動画によると、知人が聖水洞（ソンスドン）でキム・スヒョンに遭遇し、「目に見えてやつれ、疲れ果てた様子だった」という。【キス写真】キム・スヒョン、未成年交際かまた、「現在の状況が