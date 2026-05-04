さて、あす5月5日はこどもの日ということで、今回はお子さんから寄せられた天気に関するギモンにお答えします。こちらです。「天気が西から東に変化するのは、上空で強い西風が吹いているからだと学びました。なぜ上空ではいつも西から東に風が吹くのですか？」「サッカーをしています。去年は猛暑で練習や大会が休みになり悲しかったです。ことしの夏も暑いですか？」一見かけ離れているような2つの質問ですが、実はつなが