◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年5月4日東京D）開幕から2軍で調整していた巨人・戸郷翔征（26）が今季初登板初先発。ファームでじっくりと態勢を整え、満を持してのマウンドだったが、無念の5回5失点降板となった。0―0の3回1死一、二塁からヤクルトの高卒3年目の20歳・鈴木叶にフォークを振り抜かれ、打球は左翼席最前列へ。これがプロ1号という若ツバメにまさかの先制3ランを浴びた。1―3の5回2死二塁でも鈴木叶