遼寧省錦州市凌河区の夜市入り口にある大型LEDスクリーンに映し出された広告が注目を集め、多くの人が足を止めて眺めていた。スクリーンには「錦州の夜市へようこそ。北に50メートル行ったところで右に曲がり、さらに左に曲がると、（中国共産党）錦州市委員会の建物のあるところに到着します。車を無料で停められます」と表示されていた。なんとこれは同委員会が観光客向けに打ち出した無料駐車スペースの広告だったのだ。広告に